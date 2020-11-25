В Сибае волонтеры помогают врачам развозить лекарства

Весной во время режима самоизоляции волонтёрский штаб «Мы вместе» доставлял лекарства и продукты по заявкам горожан. Помогали тем, кому за 65 и страдающим хроническими заболеваниями.

Для лиц старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями мы организовали работу по доставке лекарств сроком на три месяца. Создали группы в соцсетях, там есть телефон, на который могут позвонить нуждающиеся в лекарственных средствах.