В Сибае волонтеры помогают врачам развозить лекарства

Весной во время режима самоизоляции волонтёрский штаб «Мы вместе» доставлял лекарства и продукты по заявкам горожан. Помогали тем, кому за 65 и страдающим хроническими заболеваниями.

Теперь за помощью обратилась Центральная городская больница. Развозить медикаменты будут волонтеры штаба «Мы вместе». Номера телефонов горячей линии: 8-(987)-493-27-54; 8-(987)-493-27-50.

Для лиц старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями мы организовали работу по доставке лекарств сроком на три месяца. Создали группы в соцсетях, там есть телефон, на который могут позвонить нуждающиеся в лекарственных средствах. 

Для лиц старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями мы организовали работу по доставке лекарств сроком на три месяца. Создали группы в соцсетях, там есть телефон, на который могут позвонить нуждающиеся в лекарственных средствах. 

Гузель Суюндукова, заместитель главного врача по амбулаторной работе Центральной городской больницы Г.Сибай

В день поступает 5-6 заявок на доставку. Сегодня помогаем врачам доставлять медикаменты. 

Лена Мухаметова, руководитель оперативно-волонтерского штаба «Мы вместе»