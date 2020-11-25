В Уфимском районе прошел противопожарный рейд

В селе Лебяжий Уфимского района прошел противопожарный рейд. Межведомственная комиссия провела подворовый обход домов и квартир. В рейде принял участие и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
Жителям напомнили о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС России провели краткий инструктаж с домовладельцами. Затем каждой семье вручили памятки. Также многодетным семьям установили автономные дымовые извещатели.
На сегодняшний день в Уфимском районе установлено около 5500 пожарных извещателей. Как показывает статистика, благодаря пожарным извещателям за последние четыре года спасено 467 человек, в том числе 194 ребёнка. В ходе рейда в одном из магазинов села Лебяжий, предприниматель принял решение бесплатно выдавать пожарные извещатели нуждающимся гражданам, которые проживают в этом населенном пункте.