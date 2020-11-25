В Башкирии после падения машины в реку погибли три человека

Сегодня, 25 ноября, утром в Башкирии произошла смертельная авария. На 55 км автодороги Тарказы-Новотроевка машина упала в реку Ик. Пресс-служба МЧС по РБ сообщила, что в ДТП погибли три человека.

На место инцидента в срочном порядке приехали экстренные службы. С помощью крана «МАЗ» машину удалось извлечь из реки. В салоне автомобиля были найдены тела двух мужчин 25 и 42 лет и 34-летней женщины. Ещё один 23-летний пассажир выжил – его осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

Скорее всего 25-летний водитель перед мостом врезался в дорожное ограждение и вылетел с дороги. Автомобильное движение не нарушено, осуществляется в штатном режиме. Точные обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить.