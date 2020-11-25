В Башкирии начинающие предприниматели получат финансовую поддержку

До 500 тысяч рублей могут получить стартаперы Башкортостана. Узнать подробности по оформлению поддержки можно в республиканском Агентстве по предпринимательству. Также здесь же предоставляются гарантийные обязательства для бизнеса под 1% годовых.
К примеру, если предприниматель оформил сумму в 1 млн рублей под гарантии государства, то он заплатит всего 10 тысяч рублей в год. Также действует лизинговый фонд, с помощью которого можно получить поддержку до 7 млн рублей под залог приобретаемого имущества.
Многие предприниматели, которые воспользовались финансовой поддержкой, говорят об удобстве оформления. Процентные ставки по государственным кредитам ниже рыночных. Кроме того, требования банков намного жестче.