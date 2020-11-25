Минздрав Башкирии укрепил сотрудничество со штабом волонтеров

Министерство здравоохранения Башкортостана и волонтерский центр «Наша забота» укрепили сотрудничество. Стороны подписали соглашение.

Так, в рамках документа волонтеры берут на себя обязательства оказывать поликлиникам республики помощь в доставке бесплатных антиковидных лекарств тем, кто лечится амбулаторно. Добровольцы возьмут на себя около трети от 19 тысяч выездов. Волонтеров допустят к работе после проверки на наличие антител.

Также добровольцы будут участвовать в доставке рецептурных лекарств хроническим больным, которые находятся в группе риска и должны быть на самоизоляции.

Мы хотели высвободить медработников, которые доставляют ковидные лекарства. Это инициатива президента. Амбулаторным пациентам, лечащимся на дому, медики доставляют лекарства. Мы подготовили примерно 300 ковидных волонтеров, наметили около 6 тыс. доставок. 

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»