Минздрав Башкирии укрепил сотрудничество со штабом волонтеров

Так, в рамках документа волонтеры берут на себя обязательства оказывать поликлиникам республики помощь в доставке бесплатных антиковидных лекарств тем, кто лечится амбулаторно. Добровольцы возьмут на себя около трети от 19 тысяч выездов. Волонтеров допустят к работе после проверки на наличие антител.