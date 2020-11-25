Житель Башкирии погиб в страшной аварии

В Башкирии была зафиксирована ещё одна смертельная авария. ДТП произошло на 58 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Именно там «Деу Нексия» упала в кювет.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, за рулём автомобиля находился 69-летний водитель. На повороте мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину перевернуло, а водителя зажало в салоне. Несчастный скончался на месте аварии от полученных травм.