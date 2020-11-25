Минздрав Башкирии прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в детской больнице

Накануне, 24 ноября, некоторые республиканские СМИ рассказали о том, что в детской больнице №17 в Уфе зафиксирована вспышка коронавируса . Региональное министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию.

ИА «Башинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Софью Алешину сообщает, что у одного из сотрудников хирургического отделения действительно зарегистрирован положительный результат на коронавирус. По предварительной информации, медработник заразился от члена семьи. Среди пациентов и сотрудников больше зараженных нет.