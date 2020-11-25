В Бирской ЦРБ появился новый томограф

В ЦРБ Бирска КТ-исследования проводят на новом томографе. Его закупили в больницу за счет федеральных средств.

С новым аппаратом появилась возможность проведения контрастного рентгенологического исследования не только магистральных, но и периферических сосудов. Томограф установили в здании ковид-госпиталя.