В Бирской ЦРБ появился новый томограф

В ЦРБ Бирска КТ-исследования проводят на новом томографе. Его закупили в больницу за счет федеральных средств.
С новым аппаратом появилась возможность проведения контрастного рентгенологического исследования не только магистральных, но и периферических сосудов. Томограф установили в здании ковид-госпиталя.
Для безопасности и удобства аппарат разместили в недавно отремонтированном помещении, с комнатой ожидания и отдельными выходами. Сотрудников больницы обучали работе на аппарате приглашенные специалисты.