В Уфе задержали мужчину, который нападал с ножом на студентов

В полицию башкирской столицы участились жалобы от молодого населения. Несколько студентов Уфы сообщили о том, что стали жертвами разбойного нападения. Полиция начал поиски предполагаемого преступника.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, первый случай зафиксирован 22 ноября. На проспекте октября на 20-летнего парня напал неизвестный. Мужчина угрожал студенту ножом и потребовал отдать телефон. Парень, боясь за свою жизнь, отдал мобильный, а после обратился в полицию.

Похожий случай произошёл в общественном транспорте. Тот же неизвестный мужчина, угрожая 18-летнему парню ножом, потребовал у того телефон. После получения желаемого преступник выскочил из автобуса.

Предполагаемым злоумышленником оказался 26-летний уроженец Октябрьского. Парень уже был ранее судим, а сейчас задержан и находится под стражей. Было возбуждено уголовное дело, а украденные телефоны изъяты.