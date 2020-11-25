В Башкирии школьные кабинеты оснащают мультимедийными комплексами

В республике продолжают оснащать образовательные учреждения современным оборудованием. В рамках проекта «Сохранение и развитие родных языков» в кабинетах башкирского языка школ Бураевского и Ишимбайского районов появились интерактивные доски и многофункциональные проекторы, а в программу обучения внедрили занимательные приложения.
Вместо указки в руках учителя телефон. А у учеников вместо ручек и тетрадей появились карточки со штрихкодами. С них телефон преподавателя считывает ответы и вносит их в приложение. Теперь уроки башкирского проходят в новом формате.
Всего в школе преподают четыре родных языка: удмуртский, татарский, башкирский и русский. А теперь обучение стало еще интереснее. В рамках проекта «Сохранение и развитие родных языков» кабинет башкирского языка оснастили современным оборудованием. В классе появились интерактивная доска, проектор, компьютер и принтер.
Также новый формат обучения коснулся и Ишимбайской башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди. Каждое занятие сопровождается просмотром видеофильмов и использованием интерактивных приложений.
В этом году в республике новым оборудованием оснастили 32 школы. Власти считают, что такие новшества повышают интерес учащихся к получению знаний и тем самым помогают сохранять их любовь к родным языкам.