В Башкирии школьные кабинеты оснащают мультимедийными комплексами

В республике продолжают оснащать образовательные учреждения современным оборудованием. В рамках проекта «Сохранение и развитие родных языков» в кабинетах башкирского языка школ Бураевского и Ишимбайского районов появились интерактивные доски и многофункциональные проекторы, а в программу обучения внедрили занимательные приложения.

Вместо указки в руках учителя телефон. А у учеников вместо ручек и тетрадей появились карточки со штрихкодами. С них телефон преподавателя считывает ответы и вносит их в приложение. Теперь уроки башкирского проходят в новом формате.

Радует то, что в республике уделяется огромное внимание развитию башкирского языка, как государственного, так и родного. Ляйсан Муллагалиева, учитель башкирского языка и литературы гимназии №2 с. Бураево

Всего в школе преподают четыре родных языка: удмуртский, татарский, башкирский и русский. А теперь обучение стало еще интереснее. В рамках проекта «Сохранение и развитие родных языков» кабинет башкирского языка оснастили современным оборудованием. В классе появились интерактивная доска, проектор, компьютер и принтер.

Уроки стали намного увлекательнее, чем раньше. С помощью этого оборудования мы получаем больше информации. Денислам Галиев, ученик 11 класса гимназии №2 с. Бураево

Мы так получаем больше информации, так интереснее смотреть и учиться. Лилия Усметова, ученица 11 класса гимназии №2 с. Бураево

Также новый формат обучения коснулся и Ишимбайской башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди. Каждое занятие сопровождается просмотром видеофильмов и использованием интерактивных приложений.

Новое оборудование это всегда интересно. Для учителя это полезно в том смысле, что он учиться работать на новом оборудовании, а для учеников это интересно и полезно в том смысле, что дает много новых возможностей. Алик Мусаев, директор гимназии №2 с. Бураево