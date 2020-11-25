В России уточнили основания для отсрочки от армии

Опекуны несовершеннолетних детей могут рассчитывать на отсрочку от армии. Изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» подписал глава государства Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
На данный момент в стране была отсрочка только для тех, у кого есть дети до 16 лет. Теперь же норма будет распространяться и на граждан, которые воспитывают ребенка или более детей до 16 лет без матери.
Более подробно с документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.