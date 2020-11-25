В Уфе молодая мама выиграла 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса

Уфимка получила 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. За финансирование поборолись 30 проектов, прошедших конкурсный отбор в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель».

Аплодисменты победителю. Подведение итогов федеральной программы «Мама-предприниматель» прошло накануне в конференц-зале Торгово-промышленной палаты. Конкурс направлен на развитие женской предпринимательской среды.

Проект Альбины Муртазиной, победительницы программы, позволит оборудовать хоккейную площадку в поселке Миловка. До этого ребятам негде было оставить вещи, придя на каток. А после того, как эту зону обустроят, по плану на этой территории появится и прокат коньков. Работа по реализации проекта проводится совместно с руководством местной администрации.

В течение пяти дней участницы прошли весь путь молодого предпринимателя: от основ до разработки и презентации собственного проекта. Бизнес-леди теперь умеют разрабатывать концепции продукта, знают основы маркетинга и нюансы ведения предпринимательской деятельности.

В заключение курса каждая участница представила свой проект на конкурсный отбор. По его результатам лучшую идею профинансировали. Победительница получила грант в размере 100 тысяч рублей.