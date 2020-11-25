В Башкирии зарегистрирован очередной рекорд заболеваемости коронавирусом

Федеральный оперативный штаб обнародовал новые данные, отражающие эпидемиологическую ситуацию в Башкирии. Согласно цифрам, в республике зарегистрирован новый рекорд - 135 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Всего за все время пандемии официально covid-19 заболел 13 581 житель республики. Отмечается, что более 80% пациентов вылечились и отпущены домой с выздоровлением. Только за минувшие сутки количество выписанных пациентов увеличилось на 126 человек. Всего выздоровело - 11 616.
Новых фактов смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано, сообщили в Минздраве. Общее число жертв осталось тем же - 76 человек.