В России вновь побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено 23 675 новых зараженных COVID-19.

Общее количество зараженные достигло 2 162 503 человек. Одновременно при этом болеют 464 546 пациентов. Этот показатель за сутки уменьшился на 2580.