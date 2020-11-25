В России вновь побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено 23 675 новых зараженных COVID-19.
Общее количество зараженные достигло 2 162 503 человек. Одновременно при этом болеют 464 546 пациентов. Этот показатель за сутки уменьшился на 2580.
С выздоровлением за сутки было выписано 25 748 пациентов (за всё время – 1 660 419). Смертью закончились ещё 507 случаев заболевания. Это самый высокий суточный показатель за всё время пандемии. Общее количество летальных случаев достигло 37 538.