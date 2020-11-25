В Башкирии из огня спасли многодетную семью и собак

В селе Николаевка под Бирском произошёл пожар. В момент возгорания недалеко от дома проезжали сотрудники ДПС. Именно они первыми пришли на помощь пострадавшим.

Рустем Нуруллин и Рустам Гильванов заметили столб дыма и сразу поехали на место происшествия, по пути сообщив о возгорании в экстренные службы. Оказалось, на частном участке горела баня, а огонь уже перекинулся на обшивку дома.

Хозяева дома спали и даже не предполагали, какая опасность поджидает их буквально за стенкой. Полицейские разбудили семью, помогли эвакуироваться. Отец семейства, его супруга и трое детей благополучно выбрались на улице, а сотрудники полиции отключили электричество, вынесли газовые баллоны и отвязали двух собак.

Вскоре приехали пожарные, которым потребовалось три часа, чтобы потушить баню. Жилой дом не пострадал. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.