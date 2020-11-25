В Башкирии суд оправдал бывшего вице-премьера Евгения Гурьева

Как пояснил агентству «Башинформ» руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов, такое неожиданное решение суда, возможно, связано с тем, что смещенная со всех постов и частично находящаяся под стражей команда бывших высокопоставленных руководителей прокуратуры Башкирии и связанных с ней «решал» по-прежнему может оказывать влияние и сохранила свои связи.