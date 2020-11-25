В Башкирии суд оправдал бывшего вице-премьера Евгения Гурьева

Сегодня, 25 ноября, Кировский районный суд оправдал бывшего главу Минзема Башкирии Евгения Гурьева. Экс-министр обвинялся в превышении должностных полномочий. Сторона обвинения просила для Гурьева 12 лет тюрьмы.
По признанию многих экспертов, такой приговор стал для них неожиданностью. Они считали, что следствие собрало достаточную доказательную базу.
Как пояснил агентству «Башинформ» руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов, такое неожиданное решение суда, возможно, связано с тем, что смещенная со всех постов и частично находящаяся под стражей команда бывших высокопоставленных руководителей прокуратуры Башкирии и связанных с ней «решал» по-прежнему может оказывать влияние и сохранила свои связи.
Фото: Мирон Доровских