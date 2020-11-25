В Башкирии выявлено более 400 заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило новую статистику по эпидемиологической ситуации в регионе. Напомним, количество заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает расти.
Так, за сутки было зарегистрировано ещё 417 пациентов с пневмонией. Что стало рекордным показателем за всё время пандемии. С выздоровлением при этом было выписано 423 человека.
3298 человек находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирусную инфекцию – они ждут результаты тестирования.
В стационарах с подтверждённым коронавирусом находятся 393 человека. Из них 36 пациентов в тяжелом состоянии, а 13 нуждаются в ИВЛ. С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 1496 человек.