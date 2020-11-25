В Башкирии выявлено более 400 заболевших пневмонией

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило новую статистику по эпидемиологической ситуации в регионе. Напомним, количество заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает расти.

Так, за сутки было зарегистрировано ещё 417 пациентов с пневмонией. Что стало рекордным показателем за всё время пандемии. С выздоровлением при этом было выписано 423 человека.

3298 человек находятся на самоизоляции с подозрением на коронавирусную инфекцию – они ждут результаты тестирования.