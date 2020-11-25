Вакцину от COVID-19 внесли в список жизненно важных лекарств

Жителям Башкирии станет доступнее вакцина от коронавируса. Это стало возможным благодаря включению ее в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На бесплатное получение лекарства смогут рассчитывать льготники, говорится в документе. Вакцину включат в перечень уже в начале декабря 2020 года.
Уточняется, что в список попадут все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от наименований. Ранее Мишустин подчеркнул, что они должны быть доступны всем, кто хочет получить прививку.
Добавим, что с 2021 года перечень жизненно важных лекарств будет расширен до 788 препаратов. Распоряжение также вносит в список четыре новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Речь идет о талиглюцеразе, альфе, окрелизумабе, симоктоког альфе и эмицизумабе.