Вакцину от COVID-19 внесли в список жизненно важных лекарств

Добавим, что с 2021 года перечень жизненно важных лекарств будет расширен до 788 препаратов. Распоряжение также вносит в список четыре новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Речь идет о талиглюцеразе, альфе, окрелизумабе, симоктоког альфе и эмицизумабе.