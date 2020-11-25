Спортшколе имени Николая Валуева в Уфе подарят новый автобус

На следующий год вы будете участвовать в чемпионате мира. Надеемся, что подготовитесь, мы будем болеть за вас. Это не только ваша победа, это победа всего Башкортостана, всей России.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан