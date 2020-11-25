Спортшколе имени Николая Валуева в Уфе подарят новый автобус

Правительство Башкортостана выделит спортшколе имени Николая Валуева новый автобус. Об этом стало известно на встрече премьер-министра республики Андрея Назарова с чемпионкой Европы по боксу среди юниоров Азалией Аминевой.

Девушка из Октябрьского выиграла континентальные соревнования в Черногории. Во время беседы премьер-министр поздравил спортсменку, вручил благодарность правительства и пожелал будущих успехов. Также Азалия и ее тренер Александр Савкин получили денежные сертификаты на 100 и 50 тысяч рублей, соответственно.

На следующий год вы будете участвовать в чемпионате мира. Надеемся, что подготовитесь, мы будем болеть за вас. Это не только ваша победа, это победа всего Башкортостана, всей России. 

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Очень волнительно, очень переживала. Это круто, что поздравили. Спасибо большое.

Азалия Аминева, победительница первенства Европы среди юниорок по боксу