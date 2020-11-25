Спортшколе имени Николая Валуева в Уфе подарят новый автобус

Правительство Башкортостана выделит спортшколе имени Николая Валуева новый автобус. Об этом стало известно на встрече премьер-министра республики Андрея Назарова с чемпионкой Европы по боксу среди юниоров Азалией Аминевой.
Девушка из Октябрьского выиграла континентальные соревнования в Черногории. Во время беседы премьер-министр поздравил спортсменку, вручил благодарность правительства и пожелал будущих успехов. Также Азалия и ее тренер Александр Савкин получили денежные сертификаты на 100 и 50 тысяч рублей, соответственно.