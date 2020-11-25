Сегодня в Уфе завершился чемпионат России по фехтованию на колясках. Ранее столица республики принимала турниры Кубка страны. Но чемпионат здесь проводился впервые и сразу на новой площадке – в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Многие тренеры и атлеты уже готовы вернуться сюда и на следующий год, а пока сравнивают условия проживания и выступления с европейским уровнем организации турниров.
На самом деле ситуация необычная и оценит ее лишь тот, кто видел, что случилось здесь минуту назад. В поединке за выход в финал командного первенства сборная Башкортостана в одно очко проиграла представителям Санкт-Петербурга – 44:45.
Вообще, чемпионат России по фехтованию на колясках – форум, непохожий на остальные. Участников не так много в силу специфики спорта и категории здоровья. Но все они дружат друг с другом, дают советы, шутят, и даже живут вместе на сборах. А потом в полуфинале или уже в финале один должен выбить другого из соревновательной сетки. Кому-то это даётся непросто.
Споры не только на помосте, но и за его пределами. Состав участников на уфимском форуме подобрался внушительный. И это еще в отсутствии гостей из Москвы. Тест на коронавирус дал положительный результат и вместо заявленных 12-ти регионов, до Уфы доехали представители 11-ти из них.
Тогда Тимур Хаматшин еще не знал, что уже через час он снова завоюет очередную награду этого чемпионата. Лучших в Уфе выявляли в трех категориях по трем видам спорта. Традиционно в рапире и сабле напомнили о себе башкирские спортсмены. Лучшими стали Альберт Камалов, Светлана Сапожникова, Тимур Хаматшин и Альбина Давлятва.
В командных соревнованиях мужской сборная Башкортостан-1 завоевала бронзовые медали в сабле и серебро в рапире. Также свои золотые медали заработали спортсмены из Новосибирской, Омской и Ростовской областей, а также Санкт-Петербурга. Так что для многих башкирская земля стала счастливой, и теперь Уфа для них не просто точка на карте.