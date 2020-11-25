В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России предложили запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. С таким предложением выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Было предложено ограничить продажу алкоголя 1 и 2 января по всей стране. Об этом сообщает издание RT.

В Башкирии ограничение на продажу алкоголя уже предпринималось. С такой идеей выступал Радий Хабиров, отметив, что людей нужно «спасать» от алкогольного влияния. Свои силы, энергию и время граждане могли направить на участие в культурно-развлекательных мероприятиях.