Башкирские пловцы готовятся к российским соревнованиям

В начале декабря в Саранске на первенства выступят юноши и девушки, юниоры и юниорки. А вот на чемпионат России уже среди взрослых в Санкт-Петербург отправятся сразу пять спортсменов из Башкортостана. Это Никита Демихов, Димтрий Хлыстиков, Виктория Лисицкая, Ангелина Пряникова. И все надежды возлагаются на Полину Егорову из Салавата. Как спортсменка готовится к стартам?

Потерянные за время пандемии навыки приходится восполнять сейчас. Получается непросто, на воде не тренировались долго, но справляются. Так, на минувших соревнованиях Приволжского федерального округа в Саранске башкирские пловцы завоевали больше 20 медалей, Михаил Герасимов из Салавата выполнил норматив мастера спорта России.

Три годы пытался выполнить мастера, до этого был кандидат. Все лето вообще не тренировались, только бегали. С осени начали тренироваться, получилось так, что выполнил. Михаил Герасимов, мастер спорта России по плаванию

Правда, тренеру пришлось долго убеждать Михаила выполнить норматив на короткой дистанции. Пловцу по привычке хотелось соревноваться на комфортной до определенного возраста четырехсотметровке.

Я его начал готовить 50, 100, 200. А они же еще дети, хотя уже и большие с виду. Глупые. Я говорю, давай 200 комплекс. Это его дистанция. Ханиф Шафиков, тренер по плаванию /Салават/

Что касается нашей олимпийской надежды, то у Полины Егоровой на окружных соревнованиях в активе золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на 50-метровке баттерфляем. Впереди ей предстоит выступить еще на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, держит прицел и на Олимпиаду.

Будем готовиться. В этом году так все обернулось, а там уже и результаты на отборочных соревнованиях покажут. Полина Егорова, победительница чемпионата ПФО по плаванию

Мы и наплавали сейчас, и аэробику наработали. Все это на старой базе. Сейчас надо сделать так, чтобы пройти подготовительный цикл – январь, февраль. Ханиф Шафиков, тренер по плаванию /Салават/