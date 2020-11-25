Башкирские пловцы готовятся к российским соревнованиям

В начале декабря в Саранске на первенства выступят юноши и девушки, юниоры и юниорки. А вот на чемпионат России уже среди взрослых в Санкт-Петербург отправятся сразу пять спортсменов из Башкортостана. Это Никита Демихов, Димтрий Хлыстиков, Виктория Лисицкая, Ангелина Пряникова. И все надежды возлагаются на Полину Егорову из Салавата. Как спортсменка готовится к стартам?
Потерянные за время пандемии навыки приходится восполнять сейчас. Получается непросто, на воде не тренировались долго, но справляются. Так, на минувших соревнованиях Приволжского федерального округа в Саранске башкирские пловцы завоевали больше 20 медалей, Михаил Герасимов из Салавата выполнил норматив мастера спорта России.
Правда, тренеру пришлось долго убеждать Михаила выполнить норматив на короткой дистанции. Пловцу по привычке хотелось соревноваться на комфортной до определенного возраста четырехсотметровке.
Что касается нашей олимпийской надежды, то у Полины Егоровой на окружных соревнованиях в активе золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на 50-метровке баттерфляем. Впереди ей предстоит выступить еще на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, держит прицел и на Олимпиаду.
Будет и результат. А пока приходится наверстывать упущенное время. Впереди у Полины Егоровой чемпионат России, который должен показать реальные возможности и самой спортсменки, и ее соперниц.