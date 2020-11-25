«Башнефть» запустила уникальные новые очистные сооружения

«Башнефть» сумела увеличить объем очистных работ. Удалось это сделать благодаря новым очистным сооружениям. По данным Минэкологии РБ, компания использует технологии, которые не встретить ни в Европе, ни в Азии.
Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефть», входящий в «Роснефть», вывел новые биологические очистные сооружения (БОС) на полный технологический режим. С момента запуска БОС в промышленную эксплуатацию уже очищено более 64 миллионов кубометров сточных вод, а это значит, что достигнуты показатели результатов, установленных национальным проектом «Экология».
В республиканском ведомстве пояснили, что биологические очистные сооружения позволяют обеспечить не только высокий уровень очистки стоков, но и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах, что снизит объем забора воды из реки Белая. Важно и то, что комплекс башкирских нефтяников служит не только для нужд предприятий нефтеперерабатывающего комплекса, но и практически всего северного промышленного узла города Уфы.
Специалисты Минэкологии РБ особо отметили, что на предприятии задействованы наилучшие доступные технологии, которые не только гарантируют экологическую эффективность проведённой модернизации, но и позволяют значительно улучшить качество очищенных сточных вод, а также снизить экологическую нагрузку на главную водную артерию республики.
Выяснилось, что основу БОС составляет технология мембранного биореактора. Она совмещает традиционную биологическую очистку и фильтрацию стоков через микроскопические поры мембран, благодаря чему удаляются все примеси и микроорганизмы. На финальной очистке происходит исключение минеральных солей и тяжелых металлов.
«Новый комплекс производительностью 84 тысячи кубометров в сутки не имеет аналогов как в России, так и в странах Евразии. До выведения проекта на полную технологическую мощность производилась опытно-промышленная эксплуатация БОС. Пилотные испытания подтвердили соответствие качества возвращаемой воды всем требованиям природоохранного законодательства», - подчеркнули специалисты.
По словам самих нефтяников, с начала запуска новых очистных сооружений были проведены работы по отладке процесса очистки, определению оптимальных дозировок реагентов и выводу каждого блока очистных сооружений на проектные показатели. В результате все процессы автоматизированы и контролируются малейшие изменения состава воды.
Проект по реконструкции и запуску комплекса БОС «Башнефти» реализован в рамках стратегии «Роснефть-2022», предусматривающей снижение воздействия на окружающую среду и последовательную модернизацию промышленных объектов.