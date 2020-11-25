«Башнефть» запустила уникальные новые очистные сооружения

В республиканском ведомстве пояснили, что биологические очистные сооружения позволяют обеспечить не только высокий уровень очистки стоков, но и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах, что снизит объем забора воды из реки Белая. Важно и то, что комплекс башкирских нефтяников служит не только для нужд предприятий нефтеперерабатывающего комплекса, но и практически всего северного промышленного узла города Уфы.