В Башкирии избитый мужчина зарезал своих друзей ради мести

34-летний житель Янаула обвиняется в многочисленных преступлениях, среди которых убийство, порча имущества, грабёж и поджог. Подробности рассказала пресс-служба СК РФ по РБ.

24 января в Нефтекамске компания из 6 друзей выпивала в квартире одного из участников застолья. В какой-то момент между двумя мужчинами и задержанным вспыхнула ссора, во время которой 34-летнего горожанина избили и оставили без обуви. Через какое-то время избитый решил отомстить: он пришёл в квартиру одного из нападавших, ударил ножом обидчика и его знакомую, а после скрылся.

Пострадавший мужчина умер от ножевых ранений на месте, а женщина была госпитализирована, но тоже скончалась от полученных травм. Предполагаемого виновника задержали. Выяснилось, что мужчина совершил и другие преступления. 21 декабря 2019 года он поджёг комнату своего знакомого, подумав, что тот украл его личные вещи. А через месяц мужчина сломал телефон и ноутбук женщины, у которой снимал квартиру, так как не нашёл свой паспорт, который ей передавал. Также он украл у хозяйки квартиры 150 долларов США и личные вещи.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.