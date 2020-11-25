В Башкирии мужчина поленом убил 78-летнего пенсионера

22 ноября 45-летний мужчина находился на поминках отца своей возлюбленной. В ходе застолья у него возник конфликт с 38-летним знакомым, которого он избил поленом. За товарища поспешил заступиться 78-летний пенсионер, но и его пьяный мужчина ударил по голове. Пожилого сельчанина срочно госпитализировали, но через два дня несчастный скончался на больничной койке.