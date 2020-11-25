В Башкирии мужчина поленом убил 78-летнего пенсионера

45-летний житель Калтасинского района обвиняется в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве 78-летнего пенсионера. Подробности сообщил региональный следственный комитет.
22 ноября 45-летний мужчина находился на поминках отца своей возлюбленной. В ходе застолья у него возник конфликт с 38-летним знакомым, которого он избил поленом. За товарища поспешил заступиться 78-летний пенсионер, но и его пьяный мужчина ударил по голове. Пожилого сельчанина срочно госпитализировали, но через два дня несчастный скончался на больничной койке.
Обвиняемый не стал скрываться от следствия. Сейчас мужчина взят под стражу. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.