СМИ: умер легендарный футболист Диего Марадона

Аргентинские СМИ сообщили о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

Известно, что спортсмен ранее перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Диего Армандо Марадона стал в 1986 году чемпионом мира по футболу.

Известному футболисту было 60 лет. Аргентинские СМИ сообщают, что он был доставлен в больницу в конце октября, а выписался домой лишь 12 ноября. Специалисты неоднократно сообщали, что у иконы мирового футболы большие проблемы со здоровьем.