В Башкирии результаты тестов на коронавирус будут сообщать в SMS

В Башкортостане продолжает расти количество заболевших внебольничной пневмонией. В статистике, которую приводит Минздрав региона, вновь зафиксирован рекорд. Так, пневмонию заработали еще 417 пациентов, а коронавирус подтвердился у еще 135 жителей.

На сегодня в стационарах республики лечение получают около 400 ковидных пациентов, из которых 36 – в тяжелом состоянии.

Между тем, в республике запустили новый сервис: о результатах исследования на COVID-19 людей информируют посредством SMS. Теперь пациентам не нужно будет ходить или звонить в поликлинику. Сейчас идет информирование о результатах тестов, проведенных в госучреждениях здравоохранения.