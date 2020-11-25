В Башкирии результаты тестов на коронавирус будут сообщать в SMS

В Башкортостане продолжает расти количество заболевших внебольничной пневмонией. В статистике, которую приводит Минздрав региона, вновь зафиксирован рекорд. Так, пневмонию заработали еще 417 пациентов, а коронавирус подтвердился у еще 135 жителей.
На сегодня в стационарах республики лечение получают около 400 ковидных пациентов, из которых 36 – в тяжелом состоянии.
Между тем, в республике запустили новый сервис: о результатах исследования на COVID-19 людей информируют посредством SMS. Теперь пациентам не нужно будет ходить или звонить в поликлинику. Сейчас идет информирование о результатах тестов, проведенных в госучреждениях здравоохранения.
Карантинные меры не прекращаются. Профилактические мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса, продлеваются в России до января 2022 года, постановили в Роспотребнадзоре. Обязательным остается соблюдение масочного режима в общественных местах и социальной дистанции. Также сохраняются меры по проведению термометрии и дезинфекции рабочих мест.