В новый ковид-центр Стерлитамака поступило оборудование

В новый клинико-диагностический инфекционный центр, который завершают в Стерлитамаке, завезли аппараты ИВЛ и компьютерный томограф. Строительство объекта вышло на финишную прямую.
Чтобы успеть в срок, строители работают круглые сутки. В больнице будет предусмотрено 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов. Их сможет доставлять санавиация – на территории медучреждения предусмотрена вертолетная площадка.
Внутри зданий рабочие прокладывают инженерные сети, начаты работы по отделке, продолжается монтаж систем отопления. Стерлитамакский ковид-центр центр примет первых пациентов уже в декабре.