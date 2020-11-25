В новый ковид-центр Стерлитамака поступило оборудование

В новый клинико-диагностический инфекционный центр, который завершают в Стерлитамаке, завезли аппараты ИВЛ и компьютерный томограф. Строительство объекта вышло на финишную прямую.

Чтобы успеть в срок, строители работают круглые сутки. В больнице будет предусмотрено 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов. Их сможет доставлять санавиация – на территории медучреждения предусмотрена вертолетная площадка.