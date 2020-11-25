В Башкирии показали работу мелеузовских волонтеров

Мелеузовские волонтеры принимают и выполняют не менее 30 заявок в день, нередко намного больше. С начала пандемии они обработали около 5 тысяч обращений. В самое ближайшее время параллельно с проектом «Наша забота» добровольцы будут развозить продукты людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтеры относятся к своей работе ответственно и с полной отдачей. Старшее поколение уверено: именно в такой молодежи нуждается наша страна.