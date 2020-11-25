В Башкирии показали работу мелеузовских волонтеров

В республике продолжают раздавать бесплатные лекарства. В Мелеузе волонтеры центра «Мы вместе!» ежедневно помогают пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим и всем людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Добровольцы не отказывают даже в самых простых просьбах, например, вынести мусор или купить продукты.
Слова благодарности и радость в глазах – лучшая награда для волонтеров. Марьям Сыртланова уже не в первый раз принимает помощь от отзывчивых ребят.
Развозить медикаменты помогают волонтеры центра «Мы вместе». Эти ребята работают без выходных и с утра до вечера объезжают весь Мелеузовский район, помогая нуждающимся. Добровольцы Александр Никонов и Владислав Прохоров – школьники, учатся в 11 классе.
Волонтеры помогают пенсионерам и пожилым. Они не только доставляют лекарства, но и по просьбе могут выбросить мусор. Часто к ним обращаются за помощью в каких-либо нестандартных ситуациях: так волонтеры не раз помогали в транспортировке до больницы мужчины, который не может ходить. Кроме того, они участвуют в бесплатной раздаче медицинских масок.
Мелеузовские волонтеры принимают и выполняют не менее 30 заявок в день, нередко намного больше. С начала пандемии они обработали около 5 тысяч обращений. В самое ближайшее время параллельно с проектом «Наша забота» добровольцы будут развозить продукты людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтеры относятся к своей работе ответственно и с полной отдачей. Старшее поколение уверено: именно в такой молодежи нуждается наша страна.