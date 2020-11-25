В Башкирии показали работу мелеузовских волонтеров

В республике продолжают раздавать бесплатные лекарства. В Мелеузе волонтеры центра «Мы вместе!» ежедневно помогают пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим и всем людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Добровольцы не отказывают даже в самых простых просьбах, например, вынести мусор или купить продукты.

Слова благодарности и радость в глазах – лучшая награда для волонтеров. Марьям Сыртланова уже не в первый раз принимает помощь от отзывчивых ребят.

Мы с мужем сидим в самоизоляции, ему 65 лет. Я диабетом болею, и у меня гипертония.  Я лекарства получаю бесплатно. Спасибо волонтерам, что они весной приносили и сейчас вот принесли.

Марьям Сыртланова

Развозить медикаменты помогают волонтеры центра «Мы вместе». Эти ребята работают без выходных и с утра до вечера объезжают весь Мелеузовский район, помогая нуждающимся. Добровольцы Александр Никонов и Владислав Прохоров – школьники, учатся в 11 классе.

Я всегда хотел поступить в медицинский, стать врачом, помогать как-то людям – не удалось. Поэтому хоть в волонтерском центре помогаю людям, хожу на мероприятия, помогаю пожилым.

Александр Никонов, волонтер

Во время пандемии не каждый может выйти, например, в аптеку или магазин. И вот таким людям, у которых серьезные болезни, хочется помочь и всем тем, кому за 60-65 лет.

Владислав Прохоров, волонтер

Волонтеры помогают пенсионерам и пожилым. Они не только доставляют лекарства, но и по просьбе могут выбросить мусор. Часто к ним обращаются за помощью в каких-либо нестандартных ситуациях: так волонтеры не раз помогали в транспортировке до больницы мужчины, который не может ходить. Кроме того, они участвуют в бесплатной раздаче медицинских масок.

У нас идет помощь: продуктовые наборы от государства по определенным спискам – это малоимущие семьи, многодетные семьи, жители старше 65 лет. Также принимают разовые заявки, для этого нужно позвонить нам по телефону горячей линии, и мы уже отрабатываем индивидуально все.

Полина Пластовец, заместитель руководителя волонтерского штаба Мелеузовского района

Мелеузовские волонтеры принимают и выполняют не менее 30 заявок в день, нередко намного больше. С начала пандемии они обработали около 5 тысяч обращений. В самое ближайшее время параллельно с проектом «Наша забота» добровольцы будут развозить продукты людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтеры относятся к своей работе ответственно и с полной отдачей. Старшее поколение уверено: именно в такой молодежи нуждается наша страна.