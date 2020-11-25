В Уфе 250 семей могут лишиться земельных участков

В Уфе прошло очередное судебное заседание по делу «Булгаковских дач». Несколько лет назад люди приобрели участки в поле. Позже выяснилось, что на землях запрещено возводить капитальные постройки.

Почти рай на земле, ещё и за хорошую цену. Такими должны были стать «Булгаковские дачи». Было продано 250 участков. Многие семьи успели построить дома. Теперь соседствуют, но в залах суда.

Вложили туда много, где-то 3 миллиона. Есть те, кто там живёт, их ждёт снос. Галина Зайцева

Более 5 лет назад территорию площадью 75 гектаров приобрела предприниматель. Якобы тогда участок имел статус сельхозназначения. Но вместо возделывания землю размежевали и продали для заселения. Дело в том, что администрация Уфимского района выдала выписку из градостроительного регламента, по которой земля подходит для застройки под садовое товарищество. После собственница территории обратилась в кадастровую палату с заявлением о смене вида разрешенного использования.

Данные выписки содержали информацию о том, что по данным земельным участкам возможно установление видоразрешённого использования «садовые товарищества». Тем не менее законодательство не предусматривает подобный способ изменения видоразрешённого использования, т.к. изменение видоразрешённого использования для сельхозугодий в составе земель сельхозназначения возможно только путём изменения категории земельного участка. Ильдус Хайруллин, и.о. прокурора Уфимского района

Граждане вправе и сейчас обратиться за выдачей такой же выписки и также обратиться в Росреестр за изменением вида разрешённого использования. Кирилл Паличев, заместитель главы администрации Уфимского района