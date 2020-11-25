В Уфе 250 семей могут лишиться земельных участков

В Уфе прошло очередное судебное заседание по делу «Булгаковских дач». Несколько лет назад люди приобрели участки в поле. Позже выяснилось, что на землях запрещено возводить капитальные постройки.
Почти рай на земле, ещё и за хорошую цену. Такими должны были стать «Булгаковские дачи». Было продано 250 участков. Многие семьи успели построить дома. Теперь соседствуют, но в залах суда.
Более 5 лет назад территорию площадью 75 гектаров приобрела предприниматель. Якобы тогда участок имел статус сельхозназначения. Но вместо возделывания землю размежевали и продали для заселения. Дело в том, что администрация Уфимского района выдала выписку из градостроительного регламента, по которой земля подходит для застройки под садовое товарищество. После собственница территории обратилась в кадастровую палату с заявлением о смене вида разрешенного использования.
Сейчас прокуратура видит единственное решение проблемы во включении земельных участков «Булгаковских дач» в черту населённого пункта. Для этого собственникам нужно обратиться в администрацию или в сельсовет. Казалось бы, так просто. Но для органов местного самоуправления это чревато дополнительными расходами на инфраструктуру, проведение электричества, газификацию и асфальтирование.