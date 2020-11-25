В Уфе продолжается акция «Стоп, суррогат!»

Напомним, в рамках акции «Стоп, суррогат» тем, кто сообщит о подпольном производстве и продаже суррогата, будут платить. За информацию о производителях суррогатного алкоголя – 50 тысяч рублей, о продавце – две тысячи. Все подробности на сайте проекта «Безопасная республика».