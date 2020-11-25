В Уфе продолжается акция «Стоп, суррогат!»

Стоп, суррогат! В Уфе выявили сразу несколько точек продажи суррогатного алкоголя. Активисты проекта «Безопасная республика» и журналисты программы «Честно говоря» застали с поличным 3 торговых точки, где шла незаконная реализация фанфуриков.
Средняя стоимость баночки варьируется от 50 до 60 рублей. В гаражном кооперативе на улице Баязита Бикбая продавец металлоприемки торговал зельем, будучи пьяным. На место были вызваны стражи порядка.
Напомним, в рамках акции «Стоп, суррогат» тем, кто сообщит о подпольном производстве и продаже суррогата, будут платить. За информацию о производителях суррогатного алкоголя – 50 тысяч рублей, о продавце – две тысячи. Все подробности на сайте проекта «Безопасная республика».