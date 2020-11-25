В Башкирии бомжи устраивают оргии в квартире психбольного сироты

Рой мух, кучи мусора и зловоние. Жители многоквартирного дома в Салавате страдают от соседства с притоном бомжей. Бездомные беспрепятственно проникают в одну из квартир на верхнем этаже и ведут там свой быт. Несколько раз там случались пожары и потопы. Некоторые из жильцов были вынуждены переехать, так как проблема, по их словам, не решается несколько лет. Самое интересное в этой истории то, что квартира принадлежит администрации города.

Черные стены – это следы пожара, а вокруг кучи мусора и нечистоты. Запахи разложения и туча мух. И эта квартира отнюдь не в заброшенном доме, а в современной пятиэтажке в городе Салавате. Причем на самом верхнем этаже. В таком состоянии, по словам жильцов, она уже несколько лет, в последние месяцы ее облюбовали бомжи. Резеда Шакирова живет этажом ниже, прямо под этой квартирой. Пенсионерка говорит, что через вентиляцию к ней постоянно лезут разные насекомые и проникает смердящий запах.

Какое такое наказание мне? В подъезд они, вот у них кнопки есть. Иной раз подъездные двери ломали, открыто было, кирпичи туда ставят. Особенно ночью они собираются, дверь открыта – пожалуйста.

Резеда Шакирова, жительница дома №34 по ул. Октябрьской 

Резеда Шакирова опасается заходить в подъезд или выйти из квартиры, когда слышит, что по лестницам снуют бездомные. Порой компании весьма многочисленные.

Среди кучи мусора бомжи постарались сделать что-то вроде обстановки. Это, видимо, обеденный стол, где сейчас сидят тучи мух. А это кровать. А вот кухню приспособили под иные цели. Сюда ходят в туалет.

Все, что происходило через стенку, слышали и Ишмухаметовы. Бесконечные сборища бездомных вынудили семью год назад переехать за город. В первую очередь из-за страха за детей.

Постоянная вонь, крики. Если  там женщины, то там порностудия. Страшно детей одних оставлять и отправлять их в школу. Сколько раз мне дети звонили: «Мам, мы не можем выйти, потому что здесь спят». У меня дети пропускали школу. Они не могут выйти, а мы на работе.

Кристина и Марат Ишмухаметовы, жители дома №34 по ул. Октябрьской

Квартира находится в муниципальной собственности города, который предоставил ее сироте по договору соцнайма. По воспоминаниям соседей, со временем у поселившегося мужчины начались проблемы с психикой. Он начал совершать поджоги, причем только в апреле их было два. Устраивал потопы, а его частыми гостями стали бездомные. Периодически мужчина проходит лечение в профильном медучреждении. Однако возвращается и все начинается по новой. Причем порой ведет себя агрессивно.

Соседке из 39-й квартиры выбил глазок. Если ты идешь, он может тебя толкнуть, то есть все что угодно. Мы его боялись. И в ЖЭУ жаловались, и в администрацию жаловались, и полиция нас знает уже. Но никаких мер не предпринималось.

Ольга Халикова, старшая по дому №34 по ул. Октябрьской

Сейчас мужчина находится на лечении. Но квартира осталась открытой настежь, и сборища бомжей здесь продолжаются. Мы обратились за комментарием в мэрию города. Там в курсе многолетней проблемы и говорят: выселение сироты – процесс непростой.

Необходимо, чтобы суд принял решение о его дееспособности или недееспособности. Для решения этого вопроса есть соответствующий регламент, который будет реализован при получении двух решений суда.

Нил Габдрахманов, заместитель главы администрации г. Салавата

То есть вполне возможно, что мужчина вновь вернется в эту квартиру. А значит пожары и потопы, а также и хождение бомжей в подъезде, скорее всего, продолжатся. Если верить пословице, то всякий дом хозяином славится. А учитывая, что владельцем жилплощади является город, то такая квартира его уж точно не красит.