В Башкирии бомжи устраивают оргии в квартире психбольного сироты

Рой мух, кучи мусора и зловоние. Жители многоквартирного дома в Салавате страдают от соседства с притоном бомжей. Бездомные беспрепятственно проникают в одну из квартир на верхнем этаже и ведут там свой быт. Несколько раз там случались пожары и потопы. Некоторые из жильцов были вынуждены переехать, так как проблема, по их словам, не решается несколько лет. Самое интересное в этой истории то, что квартира принадлежит администрации города.

Черные стены – это следы пожара, а вокруг кучи мусора и нечистоты. Запахи разложения и туча мух. И эта квартира отнюдь не в заброшенном доме, а в современной пятиэтажке в городе Салавате. Причем на самом верхнем этаже. В таком состоянии, по словам жильцов, она уже несколько лет, в последние месяцы ее облюбовали бомжи. Резеда Шакирова живет этажом ниже, прямо под этой квартирой. Пенсионерка говорит, что через вентиляцию к ней постоянно лезут разные насекомые и проникает смердящий запах.

Какое такое наказание мне? В подъезд они, вот у них кнопки есть. Иной раз подъездные двери ломали, открыто было, кирпичи туда ставят. Особенно ночью они собираются, дверь открыта – пожалуйста. Резеда Шакирова, жительница дома №34 по ул. Октябрьской

Резеда Шакирова опасается заходить в подъезд или выйти из квартиры, когда слышит, что по лестницам снуют бездомные. Порой компании весьма многочисленные.

Среди кучи мусора бомжи постарались сделать что-то вроде обстановки. Это, видимо, обеденный стол, где сейчас сидят тучи мух. А это кровать. А вот кухню приспособили под иные цели. Сюда ходят в туалет.

Все, что происходило через стенку, слышали и Ишмухаметовы. Бесконечные сборища бездомных вынудили семью год назад переехать за город. В первую очередь из-за страха за детей.

Постоянная вонь, крики. Если там женщины, то там порностудия. Страшно детей одних оставлять и отправлять их в школу. Сколько раз мне дети звонили: «Мам, мы не можем выйти, потому что здесь спят». У меня дети пропускали школу. Они не могут выйти, а мы на работе. Кристина и Марат Ишмухаметовы, жители дома №34 по ул. Октябрьской

Квартира находится в муниципальной собственности города, который предоставил ее сироте по договору соцнайма. По воспоминаниям соседей, со временем у поселившегося мужчины начались проблемы с психикой. Он начал совершать поджоги, причем только в апреле их было два. Устраивал потопы, а его частыми гостями стали бездомные. Периодически мужчина проходит лечение в профильном медучреждении. Однако возвращается и все начинается по новой. Причем порой ведет себя агрессивно.

Соседке из 39-й квартиры выбил глазок. Если ты идешь, он может тебя толкнуть, то есть все что угодно. Мы его боялись. И в ЖЭУ жаловались, и в администрацию жаловались, и полиция нас знает уже. Но никаких мер не предпринималось. Ольга Халикова, старшая по дому №34 по ул. Октябрьской

Сейчас мужчина находится на лечении. Но квартира осталась открытой настежь, и сборища бомжей здесь продолжаются. Мы обратились за комментарием в мэрию города. Там в курсе многолетней проблемы и говорят: выселение сироты – процесс непростой.

Необходимо, чтобы суд принял решение о его дееспособности или недееспособности. Для решения этого вопроса есть соответствующий регламент, который будет реализован при получении двух решений суда. Нил Габдрахманов, заместитель главы администрации г. Салавата