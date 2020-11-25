В Уфе в следующем году откроется 3-ярусный парк

Строительство новой общественной территории идёт в микрорайоне Южный, по улице Зайнаб Биишевой. Рабочие постарались учесть все пожелания местных жителей.
К строительному шуму жители ближайших домов уже привыкли. На их глазах бывший пустырь с каждым днём приобретает очертания одного из самых современных парков столицы. Центральным элементом зоны отдыха станет фонтан, о котором на общественных слушаниях попросили уфимцы, рабочие учли и другие пожелания.
Работы ведутся по графику, в строительстве преимущественно применяют материалы местных производителей. Вертикальная планировка части рельефа парка уже сделана, появились основания под малые архитектурные формы, монтируется наружное освещение, проведены все инженерные коммуникации.
Сейчас работники занимаются сооружением будущего фонтана, монтажом системы водоотведения ливневой канализации. Особенностью сквера станет отсутствие ограждений. Их роль будут выполнять деревья и кустарники.
После завершения строительства Южный парк будет отличаться от всех остальных общественных территорий республики. Из-за расположения на склоне горы его сделают трехъярусным. И каждая зона будет отвечать требованиям разного вида отдыха. От спокойного, где установят скамейки, откроют фонтан и концертную сцену, до активного со спортивными снарядами и площадкой для воркаута. А весь периметр в 3 гектара закольцуют беговой дорожкой с мягким покрытием. Открытие объекта запланировано в следующем году на день города.