В Уфе в следующем году откроется 3-ярусный парк

На сегодняшний день микрорайон растёт, очень много людей, а места для устройства парка очень ограничены. На этом месте раньше был просто пустырь, и он никак не использовался. Поэтому было принято решение благоустроить, чтобы люди могли отдыхать, гуляли с семьями после работы или в дневное время, то есть всё для удобства людей.

Айдар Ямилев, заведующий сектором координации программ администрации Кировского района г. Уфы