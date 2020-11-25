В Башкирии в рамках академии «Территория женского счастья» сельчан осмотрели врачи

Всё для здоровья детей. В рамках открытой академии «Территория женского счастья» в Кушнаренково прошел проект «Территория здоровья». В село приехали врачи из Уфы.

Узкие специалисты проверили здоровье самых юных жителей Кушнаренково. Прием вели педиатры, гастроэнтерологи, дерматологи, психотерапевты и другие врачи. Медосмотр организовал благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Министерством здравоохранения республики и первой доказательной школой Babydoctorschool.