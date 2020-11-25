«Салават Юлаев» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» сделали подарок на 59-й день рождения клуба, обыграв на своём льду нижнекамский «Нефтехимик» с разгромным счётом.

Хозяева сделали заявку на победу в первом периоде. На дубль Александра Алексеева, голы Саккари Маннинена и Филипа Ларсена гости ответили лишь одной шайбой и заменой вратаря. Во втором периоде нижнекамцы сократили разницу в счёте.