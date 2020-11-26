В Башкирии загадочно пропал 42-летний Павел Парамонов

В Стерлитамаке продолжаются активные поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 42-летнего горожанина. Павла Парамонова ищут с 3 ноября. В тот день он уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении, однако домой так и не вернулся.

Приметы Павла: рост около 174 см, телосложение обычное, короткие волосы, зеленые глаза. В день пропажи он был одет в парку зеленого цвета, темно-синие штаны, зеленую рубашку и шапку. На ногах у него были кроссовки серо-голубого цвета.