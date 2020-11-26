Житель Уфы на глазах у прохожих украл у ребенка телефон
Накануне на улице Мусы Джалиля в Уфе произошел вопиющий случай - неизвестный похитил телефон у ребенка. Мама мальчика обратилась за помощью в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что к несовершеннолетнему на улице имени Мусы Джалиля с просьбой позвонить обратился незнакомец. После того, как ребенок отдал ему телефон, тот скрылся. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по Башкирии
Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 23-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он признал.
Задержанный рассказал, что телефон сдал в ломбард, в деньги потратил на личные нужды. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые родители, предупредите ваших детей об опасности общения с незнакомыми людьми на улицах города. Злоумышленники могут воспользоваться доверчивостью и добротой ваших детей и нанести им моральный, физический или имущественный вред.