Житель Уфы на глазах у прохожих украл у ребенка телефон

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что к несовершеннолетнему на улице имени Мусы Джалиля с просьбой позвонить обратился незнакомец. После того, как ребенок отдал ему телефон, тот скрылся. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии