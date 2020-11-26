Оставила прогреваться: житель Башкирии угнал у женщины машину и устроил ДТП

По предварительной версии, мужчина рассчитывал приобрести в магазине, где работает потерпевшая, алкоголь, однако торговая точка уже закрывалась. Продавец завела свой Рено, не закрыла его и зашла обратно в магазин. Поняв, что спиртное ему не продадут, мужчина сел за руль чужого автомобиля и поехал к своей знакомой за горячительными напитками. При этом прав на управление транспортным средством у него не было. Проехав около 500 метров, сельчанин не справился с рулевым управлением и врезался в бетонное ограждение. После ДТП гражданин скрылся с места происшествия.

пресс-служба МВД по Башкирии