В Башкирии подросток прямо на улице ограбил пожилую женщину

Как было установлено, женщина шла по улице, когда к ней подошел парень, выхватил из рук сумку и бросился бежать. Потерпевшая не растерялась и тут же сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

пресс-служба Росгвардии по Башкирии