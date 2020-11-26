В Башкирии подросток прямо на улице ограбил пожилую женщину

Накануне в Октябрьском произошел вопиющий случай - 14-летний подросток ограбил пожилую женщину. Инцидент произошел в вечернее время суток на улице Гаражной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии принялись отрабатывать территорию. Вскоре оперативники обнаружили схожего по приметам в ориентировке парня. Заметив патрульный автомобиль, подросток попытался скрыться, однако был задержан.
Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: Росгвардия по Башкирии.