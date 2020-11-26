В Башкирии «сотрудница банка» обманула пенсионерку на 370 тысяч рублей

79-летняя жительница Салавата стала жертвой мошенницы. Обманным путем она похитила у бабушки более 370 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Звонившая заявила о том, что только что была пресечена попытка несанкционированного списания денег с банковского счета. Пенсионерке предложили перечислить все имеющиеся денежные средства на резервный счет, на что она согласилась.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.