В Башкирии «сотрудница банка» обманула пенсионерку на 370 тысяч рублей

Затем пожилая женщина в ближайшем отделении банка сняла все свои сбережения и по указаниям собеседницы перечислила их на сторонние счета. В результате нехитрых, но при этом часто применяемых в отношении доверчивых граждан манипуляций, злоумышленники завладели всеми сбережениями жительницы города Салавата, более 370 тысячами рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии