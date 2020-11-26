В Башкирии «сотрудница банка» обманула пенсионерку на 370 тысяч рублей

79-летняя жительница Салавата стала жертвой мошенницы. Обманным путем она похитила у бабушки более 370 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Звонившая заявила о том, что только что была пресечена попытка несанкционированного списания денег с банковского счета. Пенсионерке предложили перечислить все имеющиеся денежные средства на резервный счет, на что она согласилась.

Затем пожилая женщина в ближайшем отделении банка сняла все свои сбережения и по указаниям собеседницы перечислила их на сторонние счета. В результате нехитрых, но при этом часто применяемых в отношении доверчивых граждан манипуляций, злоумышленники завладели всеми сбережениями жительницы города Салавата, более 370 тысячами рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отдел МВД России по городу Салавату напоминает: схем обмануть и обогатиться за чужой счет существует множество. Запомните: в случае подобных звонков положите трубку и сами позвоните на горячую линию банка. Будьте бдительны! Не верьте всему, что говорят вам малознакомые или посторонние люди. Не дайте мошенникам обмануть себя!

пресс-служба МВД по Башкирии