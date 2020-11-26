«Приговор абсолютно неправосудный»: Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву

«Бывает, некоторые процессы могут быть политизированными, но в данной ситуации были очевидны признаки наличия состава, именно нарушения закона при распоряжении госимуществом. Очень обидно и больно слушать и читать такие приговоры суда, потому что на сегодняшний день республика не может себе позволить распоряжаться сотнями миллионов рублей по усмотрению каких-то чиновников. Сейчас республиканское правительство, Глава региона пытаются навести порядок, борются с коррупцией, в районах выявляются хищения, нарушения на сотни миллионов и миллиардов рублей, и здесь мы получаем вот такой оправдательный приговор. Это недопустимо, так как это уже приобретает какой-то системный характер, это какое-то наваждение. Со всех утюгов нам рассказывают о том, что в стране у нас борются с коррупцией. Ну покажите, где это? Пропадают сотни миллионов рублей, и никто не виновен. А как так получается? Ну расскажите нам тогда, куда деваются деньги? Почему собственность перестала быть республиканской? Почему от распоряжения этим имуществом деньги не поступили в бюджет? Очень странно. Оказывается, никакого состава преступления нет, все нормально, так и должно быть. Считаю, что в этой ситуации нужно привлечь к этой проблеме внимание политического руководства страны, в том числе Верховного суда, чтобы они посмотрели, как у нас на местах работают суды. Кировский районный суд у нас стал самым гуманным судом Российской Федерации, — подытожил Азамат Галин, отметив, что Башкирия по какой-то причине вырвалась в лидеры по оправдательным приговорам по России. — Почему так происходит? Кто не дорабатывает? Следствие? Либо нужно очень внимательно анализировать приговоры наших судов в отношении чиновников и по ним принимать профессиональное юридическое решение. Считаю, что у нас складывается какая-то порочная практика».

Азамат Галин