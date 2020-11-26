«Приговор абсолютно неправосудный»: Общественник об оправдательном приговоре Гурьеву

Оправдательный приговор, вынесенный экс-главе Минзема Башкирии Евгению Гурьеву, станет опасным прецедентом. Такое мнение высказал общественный деятель Азамат Галин. По его словам, решение Кировского суда стало для него неожиданностью.
«Приговор я считаю абсолютно неправосудным. Дело в том, что, кто не знает, еще в 2019 году Верховный суд России признал незаконным отчуждение из госсобственности зданий и земельных участков в центре Уфы и в Уфимском районе стоимостью свыше 100 млн рублей. Решение суда уже есть. Казалось бы, Кировский районный суд при рассмотрении данного дела должен был учесть то обстоятельство, что Верховный суд ранее вынес решение о том, что эти сделки незаконны. Я, как и многие остальные, ожидал, что будет вынесен обвинительный приговор, ожидали его в том числе прокуратура и следствие»Азамат Галин
По его словам, от того, что накануне произошло в Кировском районном суде, «коррупционеры зарыдали от счастья».
На мой взгляд, создается довольно опасный прецедент, когда, оказывается, незаконно можно отчуждать государственную собственность, незаконно, по своему усмотрению, распоряжаться ею, а затем будет вынесен оправдательный приговор. Мы должны единодушно высказаться относительно неправосудности этого приговора – это важно, чтобы не было таких прецедентов. Я сторонник жестких мер в отношении людей, которые причиняют ущерб бюджету. Считаю, что срока давности по таким преступлениям не существует, — добавил собеседник. — Скажу простую вещь: если бы студенты юрфака на зачете позволили допустить саму мысль о том, что при наличии подтвержденных судом обстоятельств человека признали невиновным, их бы исключили. Преподаватель даже не стал бы разговаривать с такими студентами».Азамат Галин
Спикер уверен, что многие сейчас ждут того момента, когда приговор будет опубликован, чтобы можно было провести объективный анализ документа.
«Бывает, некоторые процессы могут быть политизированными, но в данной ситуации были очевидны признаки наличия состава, именно нарушения закона при распоряжении госимуществом. Очень обидно и больно слушать и читать такие приговоры суда, потому что на сегодняшний день республика не может себе позволить распоряжаться сотнями миллионов рублей по усмотрению каких-то чиновников. Сейчас республиканское правительство, Глава региона пытаются навести порядок, борются с коррупцией, в районах выявляются хищения, нарушения на сотни миллионов и миллиардов рублей, и здесь мы получаем вот такой оправдательный приговор. Это недопустимо, так как это уже приобретает какой-то системный характер, это какое-то наваждение. Со всех утюгов нам рассказывают о том, что в стране у нас борются с коррупцией. Ну покажите, где это? Пропадают сотни миллионов рублей, и никто не виновен. А как так получается? Ну расскажите нам тогда, куда деваются деньги? Почему собственность перестала быть республиканской? Почему от распоряжения этим имуществом деньги не поступили в бюджет? Очень странно. Оказывается, никакого состава преступления нет, все нормально, так и должно быть. Считаю, что в этой ситуации нужно привлечь к этой проблеме внимание политического руководства страны, в том числе Верховного суда, чтобы они посмотрели, как у нас на местах работают суды. Кировский районный суд у нас стал самым гуманным судом Российской Федерации, — подытожил Азамат Галин, отметив, что Башкирия по какой-то причине вырвалась в лидеры по оправдательным приговорам по России. — Почему так происходит? Кто не дорабатывает? Следствие? Либо нужно очень внимательно анализировать приговоры наших судов в отношении чиновников и по ним принимать профессиональное юридическое решение. Считаю, что у нас складывается какая-то порочная практика».Азамат Галин
Фото: Ксения Калинина