Машину пропавшей жительницы Башкирии обнаружили в неожиданном месте

Автомобиль пропавшей без вести 42-летней жительницы Белорецкого района Башкирии Альфии Даутовой обнаружили в Челябинской области.
Напомним, поиски женщины ведутся с 18 ноября. В тот день она уехала на своем автомобиле Renault Sandero, однако обратно так и не вернулась.
В результате машину Альфии обнаружили в неожиданном месте – за 90 км от дома в городе Верхнеуральск, который находится в Челябинской области. Как сообщает портал U24, на автомобиль яркого цвета обратила внимание горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же связалась с волонтерами.
Приметы Альфии: худощавая, рост около 165 см, черные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую куртку светло-зеленого цвета, светло-серое трико и белые полуботинки. На голове у нее была серая шапка.
Близкие не находят себе места. Поисками Альфии занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.