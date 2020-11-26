Машину пропавшей жительницы Башкирии обнаружили в неожиданном месте

Напомним, поиски женщины ведутся с 18 ноября. В тот день она уехала на своем автомобиле Renault Sandero, однако обратно так и не вернулась.

В результате машину Альфии обнаружили в неожиданном месте – за 90 км от дома в городе Верхнеуральск, который находится в Челябинской области. Как сообщает портал U24, на автомобиль яркого цвета обратила внимание горожанка, которая решила сверить номера с госзнаком, указанном на ориентировке. Увидев совпадение, она сразу же связалась с волонтерами.