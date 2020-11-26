В Хайбуллинском районе продолжаются работы по замене газовых труб

В многоквартирных домах Хайбуллинского района продолжаются работы по замене газовых труб. Это первое масштабное обновление за последние несколько десятков лет. Продолжается ремонт сетей газораспределения и систем газоснабжения.

Ежегодно по стране в многоквартирных домах происходит около 200 происшествий, связанных с газом. Основная причина – изношенный газопровод, внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование с истёкшим сроком эксплуатации. В связи с этим проводится пропаганда безопасного использования голубого топлива. Ответственность за эксплуатацию газового оборудования несут сами собственники.