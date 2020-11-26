В Башкирии на заброшенной ферме нашли труп пропавшего без вести мужчины

Трагедией завершились поиски 45-летнего жителя Ермекеевского района Башкирии. Мужчину искали с 20 ноября. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.
В ходе поисков оперативники забрели в окрестности села, где жил пропавший, и заметили заброшенную ферму. Во время ее осмотра полицейские наткнулись на труп мужчины. На теле погибшего не было каких-либо телесных повреждений – только признаки переохлаждения.
Труп мужчины направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить специалистам.