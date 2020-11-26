Депутаты Госсобрания рассмотрят проект закона о бюджете Башкирии

Сегодня депутаты Госсобрания на пленарном заседании рассмотрят проект закона о бюджете республики на 2021 год. Также затронут и плановый период 2022 и 2023 годов.

По прогнозу, доход региона в следующем году составит 189 миллиардов рублей, а вот расходы – около 210 миллиардов. Жители Башкортостана попросили увеличить бюджет на ремонт школ и строительство дорог. В парламенте рассказали об итогах публичных слушаний.