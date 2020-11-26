В России изменятся водительские удостоверения

В России планируется изменить водительские удостоверения и паспорта транспортного средства. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Изменения предполагают появление надписи «Водительское удостоверение» на трёх языках, в том числе Permis de conduir, Driving Licence. Надпись будет расположена в верхней части лицевой стороны документа.

В паспорте транспортного средства появится информация о количестве сидячих мест, данные о технически допустимой массе авто и проведенных раннее проверках. Также будет внесена такая дополнительная информация, как мощность двигателя в лошадиных силах и таможенные ограничения.