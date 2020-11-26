В Башкирии эксперты посоветовали СМИ и пользователям соцсетей ответственно подходить к спорным темам

«Первым — надо чаще думать над публикуемыми текстами. В современном мире необходимо понимать, что нынче за экстремизм и различного рода призывы могут ощутимо наказать. Всякий раз, касаясь таких непростых тем, как экстремизм, терроризм, религиозные, этнические и национальные вопросы, нужно отдавать себе отчёт, к чему может привести подобная публикация. Вторым — активнее разъяснять статьи и положения законов, направленных на борьбу с этими явлением»

Галим Якупов, председатель исполкома всемирного Курултая башкир