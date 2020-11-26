В Башкирии эксперты посоветовали СМИ и пользователям соцсетей ответственно подходить к спорным темам

Жителям Башкирии посоветовали быть осторожными в социальных сетях. Эксперты считают, что перед тем, как опубликовать очередной пост, нужно задуматься, не нарушает ли он законодательство.
Председатель исполкома всемирного Курултая башкир Галим Якупов считает, что рекомендации по новой этике нужны как пользователям социальных сетей, так и СМИ.
В то же время, новое поколение гораздо более грамотно ведет себя в соцсетях, утверждает доцент кафедры международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ Михаил Бреслер.