В Башкирии сельхозпредприятия закупили в лизинг техники на 8,2 млрд рублей

В Башкирии установлен новый рекорд в сфере сельхозпроизводства. Предприятия республики закупили специальную технику на 8,2 млрд рублей в 2020 году. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была значительно ниже и составляла 5,5 млрд рублей.
С начала года аграрии закупили 470 тракторов различного тягового класса, 300 зерноуборочных комбайнов, более 600 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники.
Существенным подспорьем при приобретении сельхозтехники стала льготная программа Росагролизинга. Объем договоров, заключенных через госкомпанию, в текущем году составляет 2 млрд руб. — в три раза больше, чем в прошлом году. На данный момент поступила техника на сумму 1,6 млрд рублей.
Башкирия по объемам лизинговых закупок поднялась с 39 на 2 место. Это результат договоренностей руководителей региона и госкомпании, считают в Минсельхозе. В текущем году Радий Хабиров и Павел Косов встречались два раза, это способствовало резкой активизации технической модернизации сельского хозяйства.