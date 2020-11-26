Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»

В Уфу приехала Лина Арифулина, российская актриса и автор телепередачи
«Фабрика звезд». Она будет председателем жюри конкурса «Йэшлек шоу».
Он собрал в Уфе победителей отборочных туров со всей России. На днях в
ГКЗ «Башкортостан» прошел II тур Всероссийского молодежного фестиваля. В
полуфинал вышли 24 исполнителя. Членам жюри предстоит определить самых ярких
участников для прохождения в финал.
Сегодня, 26 ноября, состоится телевизионный этап конкурса. Трансляция
будет вестись на телеканале БСТ.
Мы надеемся, что этот проект позволит нам открыть имена новых звезд, позволит найти молодых талантливых артистов, которых мы будем поддерживать. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Я с большим удовольствием поддерживаю всё национальное. Я очень люблю вокальные конкурсы, где есть национальная особенность. Есть артисты, которые стесняются, волнуются, боятся. Задача - их поддержать. Когда у организаторов такое внимательное отношение к артисту, это просто потрясающе. Лина Арифуллина, актриса, режиссер, продюсер