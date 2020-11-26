Продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифулина возглавит жюри конкурса «Йэшлек шоу»

Я с большим удовольствием поддерживаю всё национальное. Я очень люблю вокальные конкурсы, где есть национальная особенность. Есть артисты, которые стесняются, волнуются, боятся. Задача - их поддержать. Когда у организаторов такое внимательное отношение к артисту, это просто потрясающе.

Лина Арифуллина, актриса, режиссер, продюсер