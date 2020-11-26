Башкирия стала лидером по количеству заявок на федеральном конкурсе «Вкусы России»

Этот конкурс организовали не ради забавы, его цель - познакомить жителей нашей страны с многообразием продуктовых брендов и дать толчок к их дальнейшему развитию - от поддержки сельхозпроизводства и агротуризма до выхода на мировые рынки. Это первый этап в целом комплексе мероприятий по поддержке фермеров России.