Башкирия стала лидером по количеству заявок на федеральном конкурсе «Вкусы России»

В России стартовал федеральный конкурс «Вкусы России». Он призван познакомить жителей большой страны с гастрономическими визитками каждого субъекта России. Например, от Башкирии представлено 26 наименований, что является абсолютным рекордом среди участников. 

Мы выставили визитные гастрономические карточки республики: башкирский мед, кумыс, иглинский мед, талкан, сыровяленый казы, безалкогольную медовуху, вяленое филе страуса, бурзянский бортевой мед, иглинский лук, Учалинский квас, травы Караидели, экосалат Башкортостана, башкирский корот, пряник «Башкирский сувенир», выдержанный сыр, Фёдоровского гуся, томленый чай, бальзам «Урал-Батыр», ремесленный шоколад из Башкирии, башкирский баурсак, башкирский соус, сыр «Башкирский медовый», клубнику, минеральную воду «Красный ключ», «Кургазак» и «Красноусольскую».

пресс-служба Администрации Главы РБ

Этот конкурс организовали не ради забавы, его цель - познакомить жителей нашей страны с многообразием продуктовых брендов и дать толчок к их дальнейшему развитию - от поддержки сельхозпроизводства и агротуризма до выхода на мировые рынки. Это первый этап в целом комплексе мероприятий по поддержке фермеров России.  

Проголосовать за башкирские блюда можно здесь:  https://russiantastes.ru